Crise des urgences : la grande débrouille

Ce lundi, l’entrée des services des urgences de l’hôpital de Bailleul est complètement désertée. Faute de personnel, le service a dû fermer ses portes alors que 70 patients y sont habituellement pris en charge chaque jour. Dans l’un des villages les plus proches de l’hôpital, le sujet est placardé sur les murs et dans tous les esprits des habitants. Pour les habitants des communes voisines, il faut parcourir une cinquantaine de kilomètres pour arriver aux urgences du Mans. Et là aussi, il manque, au moins, dix médecins. Un service maintenu à bout de bras grâce à la bonne volonté du personnel soignant. Et ce qui leur complique encore plus la tâche, c’est le manque de médecin généraliste dans le département. Les patients n’ont d’autre choix que de se rendre aux urgences. Actuellement, le Samu du Mans fait le tri des patients pour éviter d’engorger l’hôpital. Un système qui ne tient qu’à un fil alors se profilent les congés d’été des soignants, et peut-être de nouvelles fermetures de services d’urgence. T F1 | Reportage P. Remy, J. Clouzeau