Crise du champagne : le prix des bouteilles va-t-il baisser ?

À Villevenard (Marne), les vendanges commencent dans quelques jours. Lysiane Moncourant se prépare à une belle récolte : "une grappe bien serrée, bien fermée". Alors que les ventes de ses bouteilles ont du mal à redécoller. "Le mois de mars, les touristes commencent à arriver dans nos régions. Malheureusement, on n'a vu personne pendant deux mois. On n'a pas vendu une seule bouteille. On a eu la chance de bien travailler au mois de juillet, mais ça n'a pas rattrapé le manque", explique-t-elle. Pour éviter une surproduction, les maisons de champagne ont tranché. Cette année, la récolte est réduite à 8 000 kilos de raisins par hectare contre 10 000 l'an passé. Seules les grappes de meilleure qualité sont sélectionnées. En produisant moins, les vignerons pourraient écouler leurs stocks actuels sans brader les prix. "Vaut mieux avoir d'un peu moins et garder un prix, parce que c'est produit noble et de prestige. Il y a beaucoup de travail en amont", rappelle Lysiane. Toucher au prix dans l'esprit des vignerons, c'est toucher à l'image de leur produit. Pour Charles Liebert, caviste, il est difficile de vendre le champagne en dessous d'un certain prix. "En dessous de 20 euros, la plupart du temps les non-connaisseurs vont considérer que c'est un mauvais champagne. Ce qui est pour moi est faux. On est aujourd'hui dans une situation où il faut que le champagne soit 20 euros voire plus". C'est plutôt du côté des grandes surfaces qui achètent les stocks en grande quantité que les bonnes affaires pourront se faire. Leur Foire aux vins commence dès la semaine prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.