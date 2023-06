Crise du logement : des mesures suffisantes ?

D'ici la fin de l'année, près de 70 logements seront construits dans le Val-de-Marne. Une activité intense, et pourtant, le secteur n'est pas en forme. Avec des ventes de logement neuf qui s'effondre, - 40 % en un an, comment relancer un marché en berne ? Plusieurs mesures sont prévues. D'abord, l'extension du prêt à taux zéro et donc sans intérêt. Il devait s'arrêter début 2024. Il sera prolongé jusqu'en 2027 et toujours sous conditions de ressources pour les primo-accédants. Il ne concernera que les zones dites " tendues" dans des immeubles neufs. Les ménages qui sollicitaient un PTZ pour construire leurs maisons ne pourront plus le faire, notamment en périphérie des villes. "Ça va aider, mais ce ne sera pas suffisant. Il ne faut qu'il n'y ait que cette mesure. Le prêt à taux zéro, c'est une chose, mais les acquéreurs ne sont pas tous éligibles au prêt à taux zéro. Aujourd'hui, les banques prêtent difficilement", affirme Corinne Tardif, directeur des activités construction de LogiRep - Groupe Polylogis. La fin du dispositif Pinel en 2025 a été également annoncée. L'objectif était d'inciter les particuliers à investir dans des logements neufs, de les louer à des prix plafonnés, tout en bénéficiant des avantages fiscaux. Trop cher pour les finances publiques, le dispositif ne sera pas remplacé. Un coup dur pour Jacques Ehrmann, directeur général du groupe Altarea. "Le Pinel, c'est un client sur deux. Le secteur va effectivement traverser des périodes difficiles et va devoir s'adapter. Mais il y aura en 2023 et 2024 des dépôts de bilan de petits et moyens promoteurs. C'est certain", prévient le promoteur. Enfin, avec des taux toujours plus haut, le gouvernement souhaite assouplir les règles d'octroi de crédits. Aujourd'hui, les banques ne prêtent qu'à deux conditions : les emprunteurs ne peuvent s'endetter qu'à hauteur de 35 % maximum de leur revenu sur une durée de 25 ans. La Banque de France devrait se prononcer mi-juin sur un éventuel assouplissement des règles. Cela permettrait notamment aux jeunes de réaliser plus facilement leur premier achat. TF1 | Reportage M. Chantrait, S. Bougriou