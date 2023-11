Crise du logement : pourquoi des chantiers s'arrêtent

En quelques mois, l'activité de l'entreprise Maisons Pierre s'est effondrée. Ses ventes de pavillons ont chuté brutalement. Elle a eu moins de réservations et une perte de chiffre d'affaires colossale. Elle a dû fermer la quasi-totalité de ses franchises pour éviter la faillite. Partout dans le pays, les réservations de logements neufs ont baissé de moins 40%, sur un an. Si la situation reste identique, la fédération des promoteurs avance que 300 000 emplois sont menacés. Parmi eux, Valentim Costa, maçon, il est spécialisé dans la construction des maisons. Rénover plutôt qu'acheter est parfois la seule solution pour les particuliers. Pour un appartement neuf, en moyenne 4 800 euros du mètre carré. De quoi décourager ceux qui investissent pour louer. Olivier Leplat, promoteur, a divisé ses ventes par deux. Pour tenter d'y remédier, le gouvernement va classer plus de communes en zone dite tendue. Dans ces villes, les acheteurs pourront bénéficier d'un prêt à taux zéro ou d'une réduction d'impôts. TF1 | Reportage G. Bertrand, R. Sygula, H. Riou du Cosquer