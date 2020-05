Crise économique : 843 000 nouveaux chômeurs enregistrés en France

Pôle emploi a publié ce jeudi matin les chiffres du chômage du mois d'avril. Conséquence de la crise sanitaire, en un mois, 843 000 nouveaux chômeurs ont été enregistrés. Jamais depuis que les statistiques existent, le nombre de demandeurs d'emploi n'avait augmenté aussi rapidement. Comment expliquer précisément cette hausse brutale et inédite ?