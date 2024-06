Crise économique : Cuba veut retrouver ses touristes

Des voitures sont au garde-à-vous, au cœur de la vieille Havane, prêtes à embarquer le touriste étranger, dans un voyage hors du temps. Au hasard, nous avons choisi un modèle utilisé par la police à Cuba avant la révolution, la voiture est deux fois plus vieille que son conducteur. Mais derrière une carte postale au charme désuet, le tourisme a perdu ses couleurs. Le moteur de l'économie cubaine est quasiment à l'arrêt. Il y a deux fois moins de visiteurs qu'avant la pandémie Covid. Sur le front de mer, entre deux grands hôtels désespérément vide, Orlando Mengual n'ose pas se plaindre. Son bar fonctionne et deux de ses quatre chambres sont occupées. "Nous, si on a un problème, on se bouge et on cherche la solution", lance-t-il. Leurs problèmes, les sanctions américaines qui plombent le tourisme. Après des années d'espoir sous Barack Obama, est venue la douche froide, avec Donald Trump. Tout voyageur qui a séjourné à Cuba ne peut entrer aux États-Unis sans visa, évidemment dissuasif pour les Européens. La place de la Cathédrale est un incontournable pour les touristes à La Havane, l'équivalent de la Tour Eiffel. D'ordinaire, elle est bondée, mais en ce moment, il n'y a pas foule. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Mignard, T. Filliard