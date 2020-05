Crise économique : risques de turbulences dans le secteur aéronautique

Ces semaines de confinement sont à l'évidence à l'origine d'une crise économique à l'échelle mondiale. Même les secteurs les plus dynamiques sont en grand danger, c'est le cas de l'aéronautique. Au mois de février, Airbus avait du mal à faire face à la demande d'avions dans le monde. Actuellement, le groupe est fragilisé. Il pourrait licencier des salariés, entraînant dans sa chute de nombreux sous-traitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.