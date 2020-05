Crise économique : une aide de 200 euros pour les étudiants et les jeunes précaires

Une aide financière de 200 euros sera bientôt attribuée à 800 000 jeunes précaires et modestes de moins de 25 ans. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé cette mesure devant le Sénat ce lundi. Alors, qui est concerné par cette disposition ? Le versement se fera-t-il automatiquement ou faudra-t-il se déclarer ?