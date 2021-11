Crise en Guadeloupe : la menace d’une pénurie généralisée

Dans les stations d'essence de mardi, mauvaise surprise pour les clients. Depuis plusieurs jours, l'approvisionnement en carburant est impossible. Les déçus tentent leur chance dans la station essence voisine. Les pompes fonctionnent toujours, mais plus pour longtemps. Les automobilistes doivent maintenant respecter un rationnement. La règle est de 20 litres d'essence par personne, pas plus. Ces difficultés d'approvisionnement touchent tous les secteurs. La plupart des routes sont bloquées, la circulation impossible pour les transporteurs. Même les achats quotidiens dans les supermarchés sont de plus en plus compliqués. Dans l'épicerie Exo 7 par exemple, certains produits commencent à manquer. Pour l'instant, les pénuries les plus importantes touchent surtout les communes éloignées de Pointe-à-Pitre. Mais si le blocage continue, plus aucune ville ne sera épargnée. TF1 | Reportage L.Merlier, E. Berra, R. Roiné