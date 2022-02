Crise en Ukraine : Emmanuel Macron convoque un conseil de défense

Un conseil de défense se tient depuis 19 heures au palais de l'Élysée pour préparer la réponse française et européenne à l'annonce de la Russie. Vladimir Poutine a reconnu ce soir l'indépendance des territoires séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine. Ces derniers jours, le président français avait échangé à plusieurs reprises avec ses homologues russe et américain pour tenter d'obtenir une désescalade. Pour l'instant, ses efforts semblent vains. TF1 | Duplex B. Augey