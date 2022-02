Crise en Ukraine : le point sur la situation en direct de Toretsk

Comme l'explique notre envoyé spécial, Michel Scott, l'annonce et la reconnaissance de l'indépendance de facto des régions séparatistes pros russes du Donbass est une carte que Vladimir Poutine gardait dans sa manche. C'est une décision que Moscou s'était toujours refusée à proclamer depuis 2014, malgré le désir de ces séparatistes de faire sécession du reste de l'Ukraine. Évidemment, une telle déclaration de Moscou va ravir les responsables de ces républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Elles réclament cela depuis des années. Pour autant, est-ce que les occidentaux peuvent l'accepter ? Est-ce que c'est le prix à payer par Kiev, les Européens et les Américains pour éviter une invasion russe de l'Ukraine ? Ou au contraire, est-ce la provocation ultime censée entraîner les Ukrainiens dans la guerre ? En tout cas, si cette annonce du président russe se confirme, elle provoquera beaucoup de réactions. T F1 | Duplex M. Scott.