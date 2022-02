Crise en Ukraine : les dessous de l'offensive russe

D'un geste, Vladimir Poutine a tiré un trait sur tous les espoirs d'apaisement. Le président russe autorise ses troupes à entrer en Ukraine pour soutenir deux territoires séparatistes qu'il considère désormais indépendants. Au coeur du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, les régions prorusses de Donetsk et Lougansk, chacune grande comme la Corse, se sont autoproclamé Républiques populaires depuis 2014. Or jusqu'à hier, aucun État ne leur reconnaissait ce statut. Que veut Vladimir Poutine ? Ses ambitions vont-elles au-delà de ces deux territoires ? Il l'écarte totalement. "Nous nous attendions à des spéculations comme quoi la Russie voudrait restaurer un empire. C'est complètement faux", a déclaré le chef du Kremlin. Pourtant, quelques heures plus tard, il ajoute vouloir "une démilitarisation de l'Ukraine". À ses yeux, il s'agit d'une "colonie américaine" dotée d'un "régime fantoche" et d'une "politique de la terreur". Pour éviter une guerre, plutôt que d'envoyer des troupes, l'option retenue par Joe Biden serait de frapper Moscou au portefeuille. Même ligne pour l'Union européenne. Dans un premier temps, elle annonce le gel d'avoirs et l'interdiction de visa pour des centaines de députés russes notamment. Autre mesure forte, Berlin suspend le Nord Stream 2. TF1 | Reportage E. Lefebvre