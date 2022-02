Crise en Ukraine : quelles conséquences pour les Français ?

Cela ne vous aura pas échappé, les prix à la pompe battent des records. Vous payez plus cher, car le prix du baril de pétrole ne cesse d'augmenter à cause de la crise en Ukraine. En à peine une semaine, il est passé de 91,77 à 98,55 dollars. Et les spécialistes prédisent déjà un baril à plus de 110 dollars dès l'été. Les marchés redoutent d'éventuelles difficultés d'approvisionnement, car la Russie est la deuxième productrice mondiale. Autre problème, les Européens raffolent du gaz russe. En France, 17% du gaz vient de Russie. Pour se venger d'éventuelles sanctions occidentales, Vladimir Poutine pourrait bien décider de couper les tuyaux et donc de faire flamber vos factures. Plus inattendu, il est à craindre que nous payions notre pain plus cher. Et pour cause, la Russie et l'Ukraine représentent un tiers de la production mondiale de blé. Antoine Grasser, responsable du Pôle grain chez NatUp, exportateur de céréales près de Rouen, note déjà une augmentation des cours. En outre, si les terres russes et ukrainiennes sont extrêmement fertiles, elles sont également très riches en métaux et par n'importe lesquels, du titane, du nickel, ou encore du palladium. Cela ne vous parle pas forcément, mais ces matériaux sont indispensables à de nombreuses industries européennes comme l'automobile, l'électronique ou l'aéronautique. T F1 | Reportage A. De Précigout, P. Corrieu, S. Humblot.