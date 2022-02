Crise en Ukraine : ultime espoir diplomatique ?

Ce serait un énorme coup de théâtre. Vladimir Poutine devrait annoncer ce lundi soir que la Russie va reconnaître l’indépendance des régions séparatistes de l’Est de l’Ukraine. Cela remettrait en cause la totalité des négociations qui se sont tenues jusque-là. Pourtant dimanche soir, la situation semblait s’avancer vers l’apaisement. L’Élysée assurait alors que les présidents Biden et Poutine acceptaient le principe d’un sommet pour résoudre la crise en Ukraine. Mais premier coup de semence, la Russie annonce, par la suite, que parler plus avant d’une rencontre entre les deux hommes serait prématuré. Et ce lundi après-midi, Vladimir Poutine durcit encore plus le ton. “L’utilisation de l’Ukraine comme instrument de confrontation avec notre pays représente une menace sérieuse, très grande pour nous”, affirme-t-il. De quoi parle exactement le président russe ? Il vise au fait l’Otan, une alliance, principale rivale militaire de la Russie. Elle ne veut pas que l’Otan s’élargisse sur ses frontières. L’Ukraine est pile entre les deux et souhaite rejoindre l’organisation. Le Kremlin y est formellement opposé. Voilà pourquoi, il menace, sans l’avouer, d’envahir le pays. En quelques semaines, les Russes ont placé plus de 150 000 soldats, 1 200 chars et 200 avions près de la frontière. La reconnaissance des Républiques indépendantistes de l’Est de l’Ukraine portera tel un coup fatal au processus diplomatique. Un conseil de défense a lieu ce lundi soir à l’Élysée. T F1 | Reportage F. Litzler