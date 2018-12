Crise des gilets jaunes : la position des partis politiques concernant la violence

Emmanuel Macron a demandé à tous les responsables politiques de lancer un appel clair et explicite au calme. Une sollicitation à laquelle certains partis politiques ont donné un retour positif. C'est notamment le cas des socialistes, des Républicains ou des élus de la majorité. Cette invitation n'a toutefois pas reçu d'écho chez d'autres politiciens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.