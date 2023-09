Crise migratoire : que peut faire l'Europe ?

Près de 120 bateaux de fortune ont accosté sur l'île de Lampedusa, ce mercredi 13 septembre. Pourquoi un tel afflux ? De nombreux migrants en provenance d'Afrique subsaharienne étaient jusqu'ici bloqués en Tunisie. La semaine dernière, une tempête les empêchait de prendre la mer, mais cette semaine la Méditerranée est plus calme selon l'ONG France Terre d'Asile. À quoi sert Frontex ? L'agence européenne des gardes-côtes a pour rôle de sécuriser les frontières extérieures. Depuis la crise migratoire de 2015, 2 000 avions multiplient les opérations maritimes, aériennes et terrestres avec un succès limité. Entre janvier et août 2023, 114 300 migrants sont arrivés illégalement en Italie. Que peut faire l'Europe ? Emmanuel Macron a réaffirmé que seule une coopération européenne peut permettre de gérer cette pression migratoire. Un mécanisme de solidarité européen a pourtant été acté en 2022 afin de soulager l'Italie et la Grèce. L'objectif était de relocaliser 8 000 demandeurs d'asile vers les pays du Nord, mais le bilan est faible en 2023, car seules 1 500 relocalisations ont eu lieu. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Maviert