Crise politique : journée de consultations à Matignon

Il était impossible pour le gouvernement de ne pas réagir après les violences survenues à Paris. Ce lundi, le Premier ministre a accueilli à Matignon plus d'une trentaine de chefs de partis ou de groupes politiques. Cette consultation a été faite à la demande d'Emmanuel Macron. La quasi-totalité de ces personnalités a pris fait et cause pour les gilets jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.