Crise sanitaire : comment les PME essaient de survivre

Après une première salve d'annonces il y a quelques semaines, le gouvernement a donc déclaré ce jeudi qu'un déblocage de nouvelles aides pour les secteurs fragilisés par l'épidémie de Covid-19 va être mis en place. 75 000 entreprises comme les blanchisseries, les loueurs de voitures ou encore les producteurs de foie gras devraient en profiter. Ce fonds de solidarité est étendu aux sociétés employant jusqu'à cinquante salariés. L'aide maximale versée peut atteindre 10 000 euros. Plus d'un million d'entreprises en ont déjà bénéficié. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.