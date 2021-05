Crise sanitaire : quand les touristes reviendront-ils en France ?

Le soleil, le décor, une température de l’eau déjà plaisante pour la baignade, voici les meilleurs ambassadeurs de la Côte d’Azur, prêts à accueillir les touristes étrangers. Ils devraient pouvoir revenir s’ils sont vaccinés avec des vaccins reconnus par l’Europe ou si leur pays présentent un taux d’incidence inférieur à 75. Dans un hôtel de luxe, on ne s’est pas contenté d’attendre les voyageurs. Ici, la direction n’a jamais cessé de communiquer avec ses clients. Franck Farnet, directeur général du Cap d’Antibes Beach Hôtel, précise : “Nous avons passé l’hiver et toute la période durant laquelle nous étions fermé pour cause de confinement à garder le contact, le lien avec tous les agents de voyage, les tours opérateurs à travers le monde, continuer en permanence à expliquer quels étaient les protocoles français”. Chez ce spécialiste du transport haut de gamme, situé à Nice, 80% de la clientèle est étrangère. La directrice a enchaîné les salons touristiques virtuels, cela lui a donné de nouvelles idées pour ses clients. À Paris, les grands magasins qui ont rouvert leur porte, mercredi, attendent le retour de la clientèle étrangère avec beaucoup d’impatience. D’autant qu’elle représente 50% de leur chiffre d’affaires, notamment la clientèle asiatique. Paris mise surtout sur ses monuments, ses lieux mythiques. L’Office du tourisme n’a même pas jugé utile de communiquer à l’international. Cet été, il faudra donc montrer à quel point chez nous le touriste est aimé et désiré.