Crise sanitaire : quel est l’agenda d’Emmanuel Macron cette semaine ?

La semaine s'annonce cruciale pour le gouvernement. Avec une accélération nette du calendrier, tout ce qui ne concerne pas la crise sanitaire est remis à plus tard. À commencer par le déplacement prévu demain au Creusot, consacré à la filière nucléaire. Il a purement et simplement été annulé. À la place, Emmanuel Macron réunira ce mardi matin, à l'Élysée, un Conseil restreint de défense. Dans l'après-midi, Jean Castex consultera tous les partis politiques, puis dans la foulée les partenaires sociaux. L'objectif est d'obtenir le consensus le plus large possible avant d'ultimes arbitrages, qui seront pris mercredi matin, second Conseil défense. Tous les chiffres seront remontés à Emmanuel Macron. Les annonces, elles seront faites par le Premier ministre, voire par le chef de l'État lui-même.