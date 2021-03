Crise sanitaire : Salins-les-Bains, une ville thermale au bord du gouffre

C'est l'atout touristique et économique de la ville. Depuis bientôt un an, l'imposant bâtiment qui abrite les thermes de Salins-les-Bains est fermé au public. Plus un curiste pour profiter de l'immense bassin de 200 m². Ils sont pourtant 150 000 à visiter la station chaque année. Une catastrophe pour le directeur de l'établissement et ses 53 salariés. "On passe dans les couloirs de l'établissement, bah ça fait mal au coeur", a-t-il confié. Faute de client, les thermes ont déjà perdu 1 200 000 euros. Et parce qu'ils sont gérés par la commune, ils n'ont droit à aucune compensation financière. "Les garanties par l'État, on n'a pas le droit parce qu'on est une collectivité. Chômage partiel, ça ne nous concerne pas. Exonération de charges, pouvoir public donc on n'a pas le droit", a expliqué Fabrice Lebeault. Salins-les-Bains, 2 500 habitants, est au bord du gouffre financier. Une ancienne cité industrielle, que nous avons visitée, vit essentiellement du tourisme. Le casino et le musée rapportent à la ville, à eux deux, près de 600 000 euros de recette annuelle. Les fermetures répétées ont mis à genoux l'économie locale. Les commerçants souffrent. "C'est une petite ville qui est vivante quand il y a les touristes. Et là, on voit qu'il n'y a quasiment plus personne", a fait part l'une d'eux. Il en est de même des hôteliers.