Crise sanitaire : un retour à la vie normale mi-avril ?

Le gouvernement a promis un retour à la vie normale peut-être dans six semaines. Ce soir, elle en étonne plus d'un. Pour justifier cette date, l'Élysée a deux arguments. Il y a d'abord la campagne de vaccination qui s'accélère et qui produira bientôt ses effets. Et puis, le redoux attendu des prochaines semaines. Un horizon qui s'éclaircit donc pour tous les lieux fermés depuis quatre mois, comme les restaurants, les bars, les musées, les salles de spectacles et de cinéma. Ils pourraient bientôt rouvrir. "Si on nous annonce une réouverture le 15 avril, c'est superbe. On va pouvoir retravailler et recevoir nos publics", se réjouit Éric Legrand, directeur du cinéma Caroussel à Verdun (Meuse). Mais pour l'instant, il n'y a aucune date de réouverture et si elle intervient, elle sera forcément très encadrée. Le gouvernement travaille notamment sur un pass sanitaire à présenter à l'entrée de chaque établissement. Cela pourrait être un badge, un certificat ou une application regroupant des tests PCR négatifs ou des attestations de non-symptôme. Chaque secteur d'activité sera soumis à un nouveau protocole sanitaire.