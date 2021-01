Crise sanitaire : un soutien renforcé pour les entreprises fermées

Les coûts fixes des entreprises fermées à cause de l'épidémie de Covid-19 et de celles des secteurs qui leur sont liés, réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par mois, seront pris en charge à 70%. Cette "aide exceptionnelle" s'ajoutera aux aides du fonds de solidarité. Elle est pour l'instant plafonnée à 3 millions d'euros sur la période de janvier à juin 2021. Dans les stations de ski, toujours fermées, cette mesure n'est pas adéquate. "On est déçu de ce plafond de trois millions d'euros. Ça nous ferait une indemnité de quatre millions. C'est loin du manque à gagner qu'on a de la fermeture de la station. Et ça met en péril l'entreprise", explique Pascal Dury, directeur administratif et financier - Sagets Les Gets (Haute-Savoie). Le gouvernement confirme d'ailleurs que le chiffre d'affaires de la vente à emporter ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides. Un moindre mal pour David Zenouda, gérant "Café A" - Paris (10e). "Plutot soulagé que ces ventes à emporter ne soient pas comptabilisées parce que beaucoup de restaurateurs ont fait énormément d'efforts pour pouvoir travailler quand même. Ce n'était pas le chiffre d'affaires qui rentrait qui était vraiment important. C'était plus ce besoin moral de continuer d'avoir une activité et de retrouver sa clientèle", souligne ce restaurateur. Pour tenir le choc, le remboursement des prêts garantis par l'État est désormais reporté d'un an pour les entreprises fermées des secteurs de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport. "On va pouvoir commencer à rembourser en mars 2022 à la place de mars 2021. Et ça c'est un gros poids déjà qui est enlevé économiquement chez nous", se réjouit Éric Isler, directeur général - Aquarium d'Amnéville (Moselle). Enfin, les viticulteurs fortement touchés par les sanctions américaines sur les spiritueux comme le cognac et l'armagnac bénéficieront aussi d'une enveloppe exceptionnelle allant jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 euros par mois.