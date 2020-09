Crise sanitaire : une casse sociale attendue dans les entreprises

Comme de nombreuses sociétés déjà fragiles avant la crise de la Covid, WeTrott, fabricant de stations de location de trottinettes électriques en libre-service, s'est séparé de ses salariés et va déposer le bilan. Mais aujourd'hui, même les entreprises qui allaient bien se sentent menacées. Beaucoup redoutent la fin du chômage partiel et le remboursement à venir des prêts garantis par l'État. C'est le cas de l'agence de voyages Croisières d'exception. Son activité a chuté de 90%.