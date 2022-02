Crise ukrainienne : la crainte d’une invasion par la Biélorussie

La menace s'éloignerait-elle. Aux abords des frontières Nord de l'Ukraine, on reste très vigilants. La Russie n'est qu'à quelques kilomètres et la Biélorussie, son allié, est encore plus près, au moins de 500 mètres du village de Senkivka. Or, malgré cette proximité, on n'a jamais cru dans ce village que les Russes allaient attaquer. Au total, 380 habitants sont en première ligne si les armées de Moscou devaient envahir le pays. Mais l'annonce d'un début d'escalades n'a fait que renforcer la sérénité de ces habitants. Derrière ce rideau d'arbres, depuis six jours, en Biélorussie, voilà ce qui se passe. Près de 30 000 hommes de l'ex-armée rouge s'entraînent intensément, prêts à fondre sur l'Ukraine dès que l'ordre en sera donné. Ces exercices grandeur nature sont prévus jusqu'à dimanche prochain et rien n'y manque. À partir de cette frontière, il ne faudrait pas plus de trois heures aux chars russes pour rejoindre Kiev. La capitale ukrainienne qui s'est préparée depuis plusieurs jours à une attaque imminente. On nous montre ici l'un des 500 bunkers souterrains que compte la ville. Derrière ces portes blindées, se trouve un abri datant de l'ère soviétique, doté de groupes électrogènes ou encore ici dans ces caisses de sa réserve de masque à gaz. Et puis, il y a eu cette annonce aujourd'hui par les Russes d'un retrait partiel de leurs troupes dans la région, laissant les Ukrainiens quelque peu perplexe. Chacun veut croire ici que la menace d'invasion de ces derniers jours ne sont qu'un vaste bluff de la part de Vladimir Poutine, même si les sirènes d'alerte reste prêtes à résonner à tout moment, partout en Ukraine. T F1 | Reportage G. Aguerre