Crises ds gilets jaunes : des milliards d'euros de pertes

Les conséquences des blocages et des pillages de commerces de ces dernières semaines sont catastrophiques pour l'économie. Sept cents entreprises ont déjà envoyé 19 000 salariés au chômage partiel. Pour le transport et la grande distribution, la perte est respectivement estimée à 800 millions et à 1 milliard d'euros.