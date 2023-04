Cristallerie d'Arc : les fours redémarrent après des mois d'arrêt

Le verre en fusion coule de nouveau dans les fours historiques du géant verrier français. Arrêté depuis l'automne à cause du coût de l'énergie, il vient d'être redémarré. Pour Ahmed, qui avait été l'un des nombreux salariés placés au chômage partiel, c'est un soulagement. Le coût du gaz a été multiplié par vingt cet hiver par rapport à 2022. Alors, Arc France avait baissé sa production de près de 70 %. Actuellement, le gaz est beaucoup plus abordable et les clients de l'entreprise reviennent. "On a des bons signaux de la part de nos clients. Ils ont mis les deux pieds sur le frein parce qu'on avait augmenté drastiquement nos prix. Là, ils reviennent vers nous", rassure Patrice Bollengier, secrétaire CSE - Délégué syndicat CFE/CGC. La société de cristallerie Arc International compte plus de 4 500 salariés. C'est un gros employeur dans le Pas-de-Calais. L'Etat va lui prêter dix millions d'euros pour relancer sa production, de quoi respirer au moins pour quelques mois. Cette aide constitue une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, selon Frédéric Voilier, délégué syndical SUD. Le leader mondial des arts de la table, qui avait été l'une des toutes premières entreprises à cesser son activité cet hiver n'est pas le seul à redémarrer. La semaine prochaine, Duralex, une autre verrerie va aussi relancer sa production. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas