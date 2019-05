Croatie : le paradis sous-marin des Kornati

C'est un fond marin exceptionnel, digne des Maldives, sauf qu'il se trouve en Europe, plus précisément en Croatie. Dans l'Archipel des Kornati, la nature est au rendez-vous. Avec ses 140 îlots dispersés sur l'équivalent de trois fois la superficie de Paris, plus de 160 espèces de poissons y ont été recensés. Ce paradis pour les plaisanciers et les plongeurs du monde entier est protégé par le statut de parc national depuis 1980. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.