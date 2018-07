La Croatie, terre de foot

La qualification des Vatreni pour la finale de ce Mondial 2018 constitue une formidable publicité pour un pays que certains ont du mal à localiser sur une carte. Là-bas, tout le monde croit à une première étoile. Et ce jeudi 12 juillet, les membres du gouvernement croate, réunis en Conseil des ministres, ont même porté les maillots de leur équipe nationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.