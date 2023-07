"Icon of the Seas" : le paquebot de la démesure va faire des vagues

"L'Icon of the Seas", le tout nouveau mastodonte des mers, bat tout les records des super-paquebots de croisières. Sur ce géant des mers, il y a sept piscines, une vague de surf artificielle et un parc aquatique composé de six toboggans pour divertir jusqu'à 7 000 passagers. Prévu pour 2024, il effectue ses premiers tests en Finlande. Ce bateau propulsé au GNL sera le plus grand du monde, avec ses 365 mètres de long, 32 plus que la Tour Eiffel, et ses 46 mètres de haut, la taille d'un immeuble de dix étages. Dans sa première croisière dans les Caraïbes, toutes les cabines sont réservées. Depuis le début de l'année, ces super-paquebots affichent complet. Chez un voyagiste, par exemple, les réservations ont bondi de 10 % par rapport à 2019. La formule tout compris, le prix très bas attirent les vacanciers. Vous ne déboursez que 400 euros la semaine tout compris en basse saison, et la moyenne, environ 1 300 euros en haute saison. Mais ce succès suscite aussi des critiques sur le coût environnemental, comme l'explique Gwénaëlle Ménez, porte-parole du collectif "Stop Croisières". Ces bateaux peuvent consommer jusqu'à 175 000 litres de carburant par jour. À Marseille, les habitants se plaignent de plus en plus de cette pollution. D'autres villes, comme Venise, ont totalement interdit la navigation de ces titans des mers. TF1 | Reportage O. Lévesque, L. Cloix, L. Lassalle