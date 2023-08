Croisière : les coulisses d’une ville flottante

Aussi long que la Tour Eiffel, plus haut qu’un immeuble de 20 étages, baptisé en 2020, le géant des mers est l’un des plus imposants de Méditerranée. Quatre piscines, un terrain de sport, onze restaurants, et de quoi tenir jusqu’au bout de la nuit. Bien plus qu’un moyen de transport, c’est une petite ville de 8 000 habitants. Nous embarquons dans le port de Savone en Italie, au cinquième jour de la traversée. Le commandant et ses officiers sont sur le pont. C’est parti pour douze heures de navigation. La vitesse de croisière est de 18 nœuds, soit un peu plus de 30 kilomètres heures. Les passagers peuvent oublier qu’ils sont en mer et s’initier à la salsa. C’est un autre rythme dans les cuisines en plein coup de feu. Au total, 250 personnes sont au fourneau. Les menus sont identiques chaque semaine. Tout est fabriqué à bord, même la mozzarella. Le timing est serré. Pendant le service, musiciens et danseurs s’échauffent avant de tout donner sur scène. TF1 | Reportage C. Auberger, J.P. Féret, J. Clouzeau