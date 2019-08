Croisières : des parcs de loisirs flottants

Pendant les vacances, les croisières font le plein et la concurrence est rude. Ainsi, les bateaux se transforment de plus en plus en parcs d'attractions flottants. On y retrouve même des salles de cirque spécialement aménagées. Ces divertissements font le succès des croisières. Nos reporters ont embarqué à bord d'un de ces navires pour en savoir plus sur cette nouvelle tendance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.