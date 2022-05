Croisières : elles ont le vent en poupe !

En quelques minutes seulement, l’immense navire fait son entrée dans la rade de Marseille. La manœuvre est toujours délicate. Depuis la vigie, une sorte de tour de contrôle, le capitaine donne les dernières instructions. C’est le troisième bateau de la journée, en pleine saison, il peut y en avoir six dans le port. Le géant des mers vient tout juste d'accoster avec plus de 3 000 passagers à bord. Ce n’est que la moitié de sa capacité totale, mais après deux ans d'arrêt, les croisières reprennent. À chaque escale, de nouveaux passagers embarquent, mais aussi plusieurs milliers de touristes qui partent en excursion. Une aubaine pour la ville de Marseille, qui voit avec ces croisières, toute une économie reprendre. Avec 524 000 passagers par an avant la crise sanitaire, le marché français est le cinquième en Europe. Le professionnel espère retrouver cette fréquentation d’ici un an. Pour cela, il faut cibler les familles. Avec ses 337 mètres de long, ses 17 points, le bateau flambant neuf a de quoi convaincre tout le monde. Avec une activité qui fait déjà l’unanimité, le toboggan. Dernier argument, des prix attractifs. En moyenne, 900 euros la semaine, par personne tout compris et c’est gratuit pour les enfants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L.Adda, C. Souary