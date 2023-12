Croissant, galette, flan : qui est vraiment le meilleur ?

Les traits de beurre dans la patte, avant cuisson, font des croissants d'Alexis Douine, le meilleur de France, cette année 2023. Ça passe tellement bien que les ventes de croissants ont doublé. Depuis qu'elle a reçu le prix, la boulangerie Henri Gay écoule plus de 1 000 croissants tous les jours. Malgré la notoriété, le prix est resté le même, 1,20 euro. Le croissant est surtout devenu un produit d'appel. Bon pour les affaires, pour l'image, mais aussi pour l'ego du boulanger, que valent réellement ces prix ? Peut-on leur faire confiance ? Comment ces concours sont-ils organisés ? Qui sont les jurys ? Meilleure baguette, meilleur flan, meilleur pain au chocolat, au total plus de 200 concours sont organisés chaque année par la Fédération des artisans boulangers, partout en France. En Seine-et-Marne, c'est le début de la sélection pour la meilleure galette 2024. Au total, 60 candidates sont scrutées, goûtées et notées par une trentaine de boulangers, mais aussi de simples amateurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chadeau, B. Sisco