Croquettes : vos animaux vous coûtent plus cher

C’est bien connu, dans nos foyers, nos animaux sont rois. Le maître de Mixa l’a toujours régalé, mais depuis ce printemps, le prix de sa croquette et friandise a augmenté. Il faut à Jonathan 5 à 10 euros supplémentaires par mois dans le budget. Alors, comment expliquer une telle augmentation en rayon ? Nous sommes allés voir un fabricant en Normandie. Parmi ses produits, il y a une barquette de pâté, l’année dernière, elle a coûté un euro, elle est désormais vendue 30 centimes de plus. La première raison, c’est le coût des matières premières. Depuis un an, la volaille a augmenté de 42% en raison de la grippe aviaire, le porc, de 10%. Un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Pour garder ses clients, une enseigne spécialisée n’a pas hésité à casser les prix sur certains de ses produits les plus vendus. Mais l'effort ne peut pas être fait sur toutes les références, un grand nombre de produits n'échappent pas à la hausse. TF1 | Reportage C. Gerbelot, B. Chastagner, S. Hernandez