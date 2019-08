CRS sur les plages : bientôt la fin ?

Pendant trois mois, certains CRS font tomber l'armure pour une tenue plus estivale. Aux côtés des sauveteurs, ils sont 300 dans l'Hexagone à assurer la sécurité des baignades, et faire respecter la loi sur la plage. En 2002, 126 communes bénéficiaient de leurs services. Elles ne sont plus que 62 en 2019. Le gouvernement s'interroge sur leur utilité sur les plages. Les CRS, quant à eux, souhaitent que leur mission perdure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.