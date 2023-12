Crue à Risoul : des travaux colossaux

Avec la tombée de la neige et surtout de la nuit, les engins doivent s'arrêter le soir du 4 décembre. Toute la journée, ils ont lutté contre la météo pour avancer en urgence, le chantier est chronométré. La station de Risoul ouvre dans douze jours et le village est encore dévasté. Le torrent a traversé les maisons, enseveli des voitures, et emporté certaines routes. Pour pouvoir accueillir plus de 20 000 touristes à Noël, les moyens mis en œuvre sont titanesques. La station va-t-elle ouvrir à temps ? Les craintes se portent sur la route départementale 186, très fragilisée. Si l'accès n'est pas rétabli avant les vacances, toutes les activités touristiques confondues seraient affectées. Les pertes pourraient se chiffrer à 30 millions d'euros. Dans l'école du village, le maire (SE) de Risoul (Hautes-Alpes), Régis Simond, a monté une cellule de crise. Pour l'heure, les maîtres d'œuvre se montrent confiants, ils assurent que le domaine skiable sera bien accessible pour l'ouverture des pistes. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar