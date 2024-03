Intempéries dans le Gard : trois morts et plusieurs disparus

Les flots de la rivière sont encore déchaînés, lorsque les pompiers localisent enfin la voiture, sans occupant. Elle s’est échouée à 300 mètres de son point de départ. Peu avant 19 heures, hier soir, deux Belges s’engagent sur un pont submersible. Ils le connaissent bien, car ils ont une résidence secondaire dans la commune. Ils ignorent les gestes d’un agent municipal sur l’autre rive qui tente de les dissuader. C’est lui qui va découvrir le corps du conducteur dans l’après-midi, à deux kilomètres en contrebas, un homme de 68 ans. Mais cet employé municipal préfère évoquer le sauvetage du second passager, accroché à un arbre pendant plus de deux heures. Les nerfs lâchent, l’interview s’achève. Au même moment, à 60 kilomètres de là, autour du pont de Dions, les secours tentent de trouver la trace d’un père de famille et de ses deux enfants de quatre et treize ans. La mère a pu être sauvée. À chaque doute, les plongeurs vont vérifier. Tous les moyens sont mobilisés, chiens, hélicoptères, car rien n’est simple dans cette rivière devenue un fleuve. TF1 | Reportage E. Lefebvre