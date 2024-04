Crue dans l'Yonne : les agriculteurs, premiers sinistrés

Sylvain Montenot, agriculteur de Saint-Florentin, et son fils, tentent d'atteindre l'une de leurs parcelles, mais même avec leur tracteur, impossible d'y accéder. Avec 1,50 mètre d'eau, recouvrant une partie des 500 hectares de leurs cultures d'orge et de blé, ils craignent de tout perdre. Pour ses 50 hectares de moutardes, en revanche, il n'y a plus aucun espoir. Ce sera plus de 20 000 euros de perte. À la place, il envisage de planter du soja ou de l'orge de printemps, mais avec un retard de deux mois. "Il va falloir qu'il y ait des aides.", s'exprime Sylvain. Mais il ne sera pas indemnisé par son assurance, car son exploitation est en zone inondable. La ferme du Moulin-Neuf de Brienon-sur-Armançon, elle aussi, est partiellement sous les eaux. Les chevaux sont coincés dans leur enclos. Leur espace de vie est inaccessible. L'eau s'est infiltrée partout à l'intérieur, avec 70 centimètres dans la grange, Alexandre Siniakov a dû évacuer ses chèvres et brebis. Chambre froide, frigo, chaudière, les machines qui servent à sa production de fromage de chèvre sont hors service. Il lui faudra près de 20 000 euros pour tout remplacer. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, P. Gardet