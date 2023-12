Crue en Charente : des villages à l'heure du système D

En Charente, cela fait deux jours qu'Élisabeth Dumont, maire (SE) de Mainxe-Gondeville, se déplace en tracteur, à la rencontre des habitants sinistrés. Elle leur apporte un réconfort moral et quelques provisions. Dans cette petite commune, plusieurs habitations sont cernées par les eaux. Mais une quinzaine de personnes ont décidé de rester, peu importe le niveau de la crue. Ils ne veulent pas abandonner leur maison. Pour éviter que l'eau n'envahisse tout l'intérieur, ils ont tenté de se barricader à la hâte, mais en vain. Quelques mètres plus loin, dans une autre habitation, les pompes tournent en plein régime pour évacuer l'eau. Plusieurs habitants sont venus prêter main-forte et se relaient jour et nuit. Les habitants s'entraident pour garder le moral. Désormais, il faut attendre que l'eau s'évacue. Dans le village, la décrue est amorcée. Cette nouvelle est rassurante pour Madame la Maire. Depuis jeudi, cette élue locale est en première ligne et passe de maison en maison pour demander ce dont les sinistrés ont besoin en priorité. Pour elle, la prochaine étape sera de faire reconnaître sa commune en état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage A. Portron, C. Devaux