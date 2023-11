Crue en Corse : un pont emporté en pleine nuit

Il ne reste que des débris de béton au milieu de la rivière. La nuit du samedi 4 novembre 2023, aux alentours de 4 heures et demie, un pont n'a pas résisté à la force de l'eau. "C'est plus fort que d'habitude", affirme une habitante. Le pont était le seul passage routier jusqu'au village, coupé du reste de l'île depuis ce dimanche 5 novembre matin. Pour rétablir le courant, les pompiers ont tendu des câbles d'une rive à l'autre. C'est une opération réussie. La vingtaine d'habitants a retrouvé l'électricité l'après-midi. Le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, promet une reconstruction rapide du pont. "Il y aura certainement une solution immédiate qui va être mise en place dans les délais les plus brefs possibles. Ensuite, ce sera la reconstruction du pont, bien évidemment", affirme-t-il. Les tempêtes Ciarán et Domingos ont emporté des routes. D'autres ont disparu, ensevelies sous la roche. La reconstruction prendra du temps. Mais pour ce dimanche 5 novembre soir, au moins, le risque de crues en Corse est totalement écarté. TF1 | Reportage J. Maviert, E. Rouillon