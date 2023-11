Crues à répétition : la colère des agriculteurs

Nous avions rencontré Francis Tardieu, agriculteur il y a une semaine. Aujourd'hui, sa ferme est toujours inondée. Sa salle de traite ne pourra plus être utilisée. Cet agriculteur de Frencq (Pas-de-Calais) venait de fêter les 100 ans de cette exploitation familiale. Il était sur le point de la céder à deux jeunes éleveurs. Il est dans l'inquiétude totale, car tout est remis en cause, tout s'arrête. Ces étables sont vides. Mais grâce à un élan de solidarité, ses vaches sont à l'abri. Elles ont été recueillies par Martial, un éleveur à Haravesnes (Pas-de-Calais), à 40 km de là. Pour les agriculteurs et éleveurs, les dégâts causés par les pluies torrentielles dans le Pas-de-Calais sont énormes. Dans les champs d'Etienne Blaevoet à Offekerque par exemple, les inondations empêchent le passage des tracteurs. La récolte des betteraves est donc à l'arrêt. Il craint notamment l'arrivée du gel au mois de décembre. Des cultures de betteraves, de choux-fleurs, de chicorée... Dans le département, les averses ont abîmé les exploitations de plus d'un millier d'agriculteurs. TF1 | Reportage M. Début, C. Yzerman, J. Pruvost