Crues à répétition : nouvelle semaine à haut risque dans le Pas-de-Calais

À Neuville-sous-Montreuil, les jours se suivent et l'eau ne s'évacue pas. Le reportage en tête de cet article a filmé le cœur du village samedi, il y a deux jours, et le même endroit il y a seulement quelques heures. Le niveau de l'eau a certes baissé, mais plusieurs rues sont toujours inondées et certains sinistrés ne peuvent pas rentrer chez eux. Plus au nord, à Blendecques, l'accalmie de ce week-end a permis à la majorité des sinistrés de rentrer chez eux. C'est le cas de Rémi. Il y a deux jours, son rez-de-chaussée était totalement inondé. Il vient de tout nettoyer, mais son jardin est toujours noyé sous 25 cm d'eau. Le niveau pourrait remonter avec les pluies prévues mardi. "Ça a déjà du mal à sécher, donc, ça sera malheureux que ça recommence", craint-il. Car après une semaine de pluie intense, avec 92 mm de précipitations en moyenne sur le Pas-de-Calais, les pluies vont reprendre mardi entre 20 et 40 mm attendus localement. Ces nouvelles précipitations, sur des sols saturés en eau, vont une nouvelle fois faire monter le niveau de plusieurs cours d'eau. Comme en début de semaine dernière, quatre fleuves côtiers présentent un risque de crue importante. TF1 | Reportage A. Bourdarias, S. Chevallereau, Z. Agili