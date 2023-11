Crues : avec les secours en première ligne

La nuit s'apprête à tomber. Le niveau de l’eau est encore beaucoup trop haut. Après avoir passé 24 heures sans chauffage et sans électricité, Victor est résigné. Il doit quitter son domicile. Dans son village, l’eau est montée jusqu’à 1,70 mètre. On ne circule qu’en bateau. Les pompiers font une nouvelle intervention pour secourir une octogénaire. L’unité des sauveteurs aquatiques des Sapeurs-pompiers est en première ligne. Depuis le début de la crue, ils ont effectué une centaine d’interventions. “Il y a quand même des endroits vraiment inondés qu’on voit des personnes qui se retrouvent piégées. Elles pensaient attendre pour rester chez elles et pour finir, elles se rendent compte qu’elles sont dépassées par la situation”, explique le caporal Andréa Hibon. Dans le quartier, 250 habitations ont été inondées. Certaines sont complètement coupées du monde. Les sapeurs-pompiers vont continuer de secourir les sinistrés toute la nuit. Des renforts, venus de départements voisins et d’Île-de-France, sont attendus sur place. TF1 | Reportage J. Ajily, T. Joire