Crues dans le Pas-de-Calais : en raison de la montée des eaux, des villages inaccessibles

À l'entrée d'Hesdigneul-lès-Boulogne dans le Pas-de-Calais, tous les accès sont bloqués. Le village est devenu une île, la route un lac, une rivière. Il est impossible d'y accéder. Et c'est très dangereux. Alors, nous avons tenté notre chance par une autre route. Là encore, le passage parait inaccessible. Vu du ciel, Hesdigneul-lès-Boulogne est cerné par l'eau. Mais nous avons quand même réussi à passer vers un premier village où un tracteur aide les gens à passer. Enfin, après plus d'une heure, nous arrivons à Hesdigneul-lès-Boulogne. Mais, en voiture, on ne peut pas atteindre le centre du village. Le seul moyen est de passer au-dessus par la voie du chemin de fer. La mairie et l'école sont inondées. Hesdigneul-lès-Boulogne est complètement isolé. Les habitants se débrouillent pour être ravitaillés. Ce mardi soir, le niveau de l'eau a un peu baissé, mais de fortes pluies sont prévues en milieu de semaine. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas