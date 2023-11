Alerte aux crues dans le Pas-de-Calais : les images des villages inondés

Le courant est si fort que Frédéric peine à avancer. C'est la deuxième fois en 48 heures que le cours d'eau déborde et inonde la commune d'Hesdigneul-lès-Boulogne. Sa fille vient d'emménager dans sa maison avec sa famille. Frédéric constate les dégâts. "C'était monté jusqu'à 7 ou 8 cm au-dessus des pieds du canapé. Disons qu'on n'aime pas voir ses enfants dans la peine et dans la détresse de ce style. Même si ça reste matériel, mais ça fait toujours plus qu'un pincement au cœur", déplore-t-il. Toutes les mesures de précaution avaient été prises dans cette maison. Tous les objets ont été déplacés en hauteur, mais quand même l'eau est entrée et elle montée jusqu'à 15 cm. Depuis quelques heures, le village est coupé du monde. Les routes, gorgées d'eau, sont impraticables. Seuls les pompiers circulent à bord d'un bateau pour évacuer les quartiers les plus touchés. Les habitants ont tous été mis en sécurité dans la salle des fêtes. Les élèves du primaire trouvent refuge dans ce lieu. Leur école, inondée, ne rouvrira pas avant plusieurs jours. Des inondations, le maire, Yves Hennequin, en a souvent géré, mais celles-ci sont particulièrement compliquées. Cette crue historique est loin d'être terminée. De nouvelles averses sont attendues dans la soirée. TF1 | Reportage M. Debut, P. Humez