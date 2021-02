Crues : des digues menacées par la Garonne

Sur ces images filmées par un habitant, on voit la Garonne passer au-dessus de cette digue. Conséquence, une partie de la plaine est inondée, et un village, Bourdelles (Gironde), entouré par les eaux. Les pompiers ont dû évacuer une quinzaine de personnes par bateau. Une habitante du village, qui y vit depuis vingt ans, est surprise. À une dizaine de kilomètres de là, la digue au-dessus du village de Barie était encore sèche ce matin. Maintenant, c'est une cascade qui se déverse en contre-bas. Sur une autre digue, c'est un trou, certainement creusé par des animaux, qui met en danger une maison encore habitée. Le maire a décidé de l'évacuer. La maison de ce couple est entourée par des champs transformés en lacs, mais il est difficile pour eux de se résoudre à quitter les lieux. Rapidement, la solidarité s'organise. Les meubles sont mis à l'abri. Et en fin de journée, le couple décide finalement d'aller passer la nuit chez des amis.