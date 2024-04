Crues en Indre-et-Loire, des dégâts importants pour les municipalités

Toute la journée à l'Île-Bouchard, Madame le Maire a inspecté sa commune. À l'école, l'eau est montée à plus d'un mètre dans la chaufferie, il faudra plusieurs jours pour tout chiffrer, et savoir exactement ce qui reste à la charge de la mairie. Contacter les assurances, lancer les travaux, pour les communes sinistrées en Indre-et-Loire, c'est la priorité. À Descartes, il faut réparer la piscine municipale, la Creuse a tout inondé, y compris la salle des machines. À Marcilly-sur-Maulne, le camping intercommunal est fermé pour plusieurs semaines. Des réfrigérateurs renversés au milieu du bureau, de la boue un peu partout, pour Isabelle la gérante, les dégâts s'annoncent importants. Trois mètres d'eau pendant deux jours, sur les 60 emplacements du terrain et dans les trois mobil-homes. Dominique Ricard vient pour la communauté de commune, qui est propriétaire des lieux. Remplacer un mobil-home, c'est déjà plusieurs milliers d'euros. Des démarches que faciliterait une reconnaissance rapide de l'état de catastrophe naturelle, pour les communes comme pour les habitants sinistrés. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Gathy