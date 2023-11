Crues et inondations : le ras-le-bol des sinistrés

Toute l'après-midi du 7 novembre, les sinistrés de Blendecques se sont retroussé les manches. L’unique moyen, pour eux, de ne pas ressasser. L’eau s’est infiltrée dans la plupart des maisons. Une nuit d’angoisse et d’impuissance pour Josette et son mari. “On ne peut rien faire, on dort, on pleure, on rumine”, confie-t-elle. L’après-midi, la décrue s’est amorcée, laissant derrière elle de nombreux dégâts, mais aussi de la colère. Un autre habitant de Blendecques, nommé Jacques, s’est senti livré à lui-même. “J’ai appelé la mairie pour avoir des sacs de sable, on m’a répondu qu’il n’y en a pas… On ne s’est même pas déplacés…”, nous dit-il. À quelques kilomètres, plus en aval, l’heure est au tri, dans le village de Setques. Aidés par des amis, Jérémy est fataliste. Il a tout tenté en vain. “On a essayé de monter les meubles et les choses, mais ça monte tellement vite que c’est impossible de réagir. On est totalement impuissant, on pense que ça n’arrive qu’aux autres, puis finalement non”, raconte-t-il. Comme eux, la plupart des habitants que nous avons croisés attendent avec impatience la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Maillard, M. Derre