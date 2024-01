Crues et inondations : les habitants veulent des travaux en urgence dans le Pas-de-Calais

Il faut agir et vite. C'est le message porté par 600 habitants qui ont défilé ce samedi matin dans les rues de Blendecques dans le Pas-de-Calais. La préfecture va engager partout dans le département des travaux de grande ampleur, à compter de ce lundi. Il faut contenir l'eau grâce à des digues de plusieurs mètres, selon les spécialistes. Un quartier de Blendecques, dans le Pas-de-Calais, devrait être rasé. Les propriétaires devraient être expropriés pour protéger toute une commune. Il faut partir pour ne plus vivre dans l'angoisse d'une nouvelle inondation. Pour la petite Emma, les souvenirs sont encore présents. Elle se sent un peu en colère et un peu triste. La famille Descamps, à laquelle elle appartient, a acheté la maison 180 000 euros, il y a un an. Mais aujourd'hui, après deux inondations consécutives en trois mois, leur domicile est invendable. Pour eux, comme pour d'autres habitants de Blendecques, dans le Pas-de-Calais, l'inquiétude n'est pas prête de s'estomper. De la pluie est annoncée dans les prochains jours. TF1 | Reportage J. Ajili, G. Delobette